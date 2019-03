Ostfriese ist neuer Skatkönig

Voller Saal: Die Skatspieler gönnten sich kaum eine Pause. Foto: Matthias Garwels

Essen (mt). Rappelvoll war der Saal im Hotel „Zum Rathaus“, als Bürgermeister Heiner Kressmann die Einzelmeisterschaften des Skatverbandes Weser-Ems eröffnete.240 Spieler aus der Region waren nach Essen gekommen. Am Ende gab es einen Überraschungssieger. Denn Albert Klein („Schloßturm“ Jever) gehörte im Vorfeld nicht zum engeren Favoritenkreis. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.