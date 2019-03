„Lady Gaga“ schrammt am Sieg vorbei (mit Video)

Kuh-Oma wird bei Schau in Verden gefeiert

Auf dem roten Teppich: Kuh-Oma „Lady Gaga“ zeigte sich auch gestern Nachmittag in Verden routiniert. Foto: Georg Meyer

Von georg Meyer



Verden/Essen. Fast hätte sie es allen noch einmal gezeigt. „Lady Gaga“, die Wunderkuh aus dem Stall von Henrik Wille, hinterließ auch bei der diesjährigen „Schau der Besten“ in Verden einen blendenden Eindruck. Für den Sieg reichte es diesmal zwar nicht. Das Publikum in der Niedersachsenhalle feierte die „Kuh-Oma“ jedoch frenetisch. Dass sie inzwischen mehr als zwölf Jahre alt ist, war „Lady Gaga“ bei ihrem Auftritt auf dem roten Teppich nicht anzusehen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 1. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.