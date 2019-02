Nordwestbahn will wieder pünktlich sein

Der Zug war pünktlich: Die Nordwestbahn hält auf ihrem Weg zwischen Oldenburg und Osnabrück auch in Essen. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Essen. Montag, 12.15 Uhr: Fast auf die Sekunde pünktlich fährt die Nordwestbahn (NBW) in den Bahnhof Essen ein. Das war zuletzt oft anders. Der Grund: Weil viele Lokführer erkrankt sind, fielen immer wieder Züge aus.



Vergangene Woche warteten Reisende zwischen Oldenburg und Osnabrück insgesamt sechsmal vergeblich auf ihre Bahn, berichtete NBW-Pressesprecher Steffen Högemann gestern auf Anfrage. 22 von knapp 80 auf der Strecke eingesetzte Lokführer seien nicht dienstfähig gewesen. „Das ist dann nicht so einfach zu kompensieren", bedauert Högemann. Heute soll der Schienenverkehr aber wieder reibungslos klappen.