„Bauer ist der geilste Beruf der Welt“ (mit Video)

Rainer Moormann züchtet erfolgreich Charolais-Fleischrinder

„Hahn im Korb“: Spitzenbulle „Majestät“ ist Rainer Moormanns großer Stolz. Der Pascha ist inzwischen vielfacher Vater. Mit den Kühen im Stall verträgt er sich gut. Foto: Oliver Hermes

Von Georg Meyer



Im Bullenstall läuft laute Popmusik, doch die Tiere scheint das nicht zu stören. Entspannt kauend schauen sie ihren Bauern aufmerksam an. „Ich arbeite meistens mit Radio", erklärt Rainer Moormann. So sei er es gewohnt - und die Rinder, wie man sehe, auch. Der Essener mästet rund 200 Bullen und führt außerdem eine der besten Charolais-Zuchten des Landes. 55 Mutterkühe sorgen für Nachwuchs. Sie stehen mit ihren Kälbern von Frühjahr bis Herbst auf der Weide.