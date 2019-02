Ausschuss bringt B-Pläne auf den Weg

Biogasanlage soll Leistung erhöhen dürfen

Geht voran: An der Lange Straße sind die Pflasterarbeiten im Gange. Foto: Robbers

Von georg Meyer



Essen. Eine brach liegende Gewerbefläche, ein Gewerbegebiet mitten in Bevern und eine Biogas- anlage haben im Mittelpunkt der Sitzung des Essener Planungsausschusses gestanden. Bürgermeister Heiner Kreßmann informierte auch über den Fortgang der Baumaßnahmen an der Lange Straße und die angekündigte Schließung des Don-Bosco-Hauses.