Pater Thörner: Es fühlt sich an wie sterben

Mit ganzem Herzen in Calhorn: Pater Paul Thörner (links) baute die Jugendbildungsstätte auf und blieb 34 Jahre lang. Dabei konnte er sich auch auf treue Helfer wie Willi Schnötke verlassen, mit denen er die Jugendarbeit voranbrachte. Foto: Archiv/Sperveslage

Von Georg Meyer



Jünkerath/Calhorn. „Als ich von der Schließung erfahren hatte, konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen“, sagte Pater Paul Thörner am Freitag. Der Salesianer hat das Haus Don Bosco ab 1974 aufgebaut und danach 34 Jahre lang geleitet. Calhorn ist ein wichtiger Teil seines Lebens. „Es fühlt sich an wie sterben“, bekennt der 74-Jährige.



2008 verließ Pater Thörner die Jugendbildungsstätte Richtung Eifel. In Jünkerath übernahm er die Leitung des Dominikus-Savio-Hauses, einer vielfach größeren Bildungs- und Seelsorgeeinrichtung des Ordens. Die Verbindungen in den Norden rissen aber nie ab. Eigentlich, so Thörner, habe er seinen Lebensabend in Calhorn verbringen wollen. „Es ist ein Haus mit einer einmaligen Atmosphäre.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.