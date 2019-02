„Alle haben Angst, etwas falsch zu machen“

Zu Gast bei Wernsing: An dem Treffen des CDU-Wirtschaftsrates nahmen zahlreiche Unternehmer teil. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Addrup. Das Nitratproblem in Tierhaltungsregionen muss technisch gelöst werden. Davon ist Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) überzeugt. In Addrup stand Lies Vertretern aus der Agrar- und Ernährungsbranche Rede und Antwort.



Vielversprechende Ansätze gebe es bereits, betonte Lies und verwies auf eine von der Friesoyther Firma Kaskum geplante Aufbereitungsanlage. Schnell vergessen könne man dagegen den Versuch, Gülleüberschüsse einfach in andere Regionen zu transportieren.