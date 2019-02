Essener Schulstraße steht unter Wasser

Foto: Polizei Cloppenburg

Essen (mab). Zu einem ungewöhnlichen Einsatz sind die Beamten der Cloppenburger Polizei gerufen worden. Bei der Grundschule in Essen ist am Dienstagmittag eine Wasserleitung geplatzt. Weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Rohrbruch zu einer Unterspülung der Schulstraße führen könnte, musste der Bereich zwischen der Ladestraße und der August-Meyer-Straße von der Polizei gesperrt werden. Der Schulbusverkehr verlief zumindest reibungslos. Doch Autofahrer müssen vorerst eine Umleitung in Kauf nehmen. Die Reparaturen dauern an, die Ausmaße des Schadens stehen noch nicht fest.