Kirche soll Jugend mit ins Boot nehmen

Hatte was zu sagen: Stefan Honsel (links) war auf Einladung von Pfarrer Bernhard Seggewiß nach Cahlhorn gekommen. Foto: spe

Von Clemens Sperveslage



Calhorn. Die katholische Kirche sollte jungen Menschen mehr Entscheidungsverantwortung übertragen. Das hat Stefan Honsel, Referent für jugendpastorale Entwicklung beim Bischöflich Münsterschen Offizialat gefordert. Auf dem Don-Bosco-Fest in der Begegnungsstätte Cahlhorn sprach sich Honsel generell für die Stärkung der Stellung von Laien in der Kirche aus.



