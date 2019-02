Essener Senioren sorgen für Durchblick

Fleißige Spender: Essens Senioren sammelten zahlreiche Brillen. Foto: spe

Essen. Kein fließendes Wasser, kein Strom und keine ärztliche Hilfe: das Leben in Uganda ist für viele Menschen mehr als hart. Bernd Rickermann aus Ahmsen will es ihnen erleichtern und hat die belu-Uganda-Hilfe mitbegründet. Unterstützung erhält er vom Seniorenkreis Essen. Sie startete einen Spendenaufruf und sammelte mehr als 700 Brillen.



Ein Grund für den Erfolg hat auch der Artikel der MT. „Wir erhielten viele Spenden von außerhalb," erklärte Maria Langer vom Leitungsteam.