Ohne Rassismus und mit Courage

„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“: Dr. Marie Bludau (Niedersächsisches Kultusministerium), Umit Demir, Julia Pepke, Doris Sieverding (Elternvertreterin), Lucy Weinmann, Michel Höffer, Simon Irmer, Werner Themann (Rasta Vechta), Fachlehrer Gerold Krause, Schulleiter Alexander Scherbring, Matthias Meyer (Gemeinde Essen), Dorothee Anneken (Förderverein der Schule) und Christina Willenborg (Schulsozialarbeiterin). Foto: Clemens Sperveslage

Von Clemens Sperveslage



Essen. Die Oberschule Essen darf sich jetzt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage" nennen. In einer Feierstunde übergab Dr. Marie Bludau von der Landesdirektion Schule ohne Rassismus des Niedersächsische Kultusministeriums die entsprechende Urkunde und ein Schild. Gewürdigt wurden damit unter anderem Kooperationsspiele zur Stärkung der Klassengemeinschaft und der Umgang mit Konflikten mit Schwerpunkt Social Media.