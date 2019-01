Kossen kann kein Umdenken erkennen

Großes Interesse: Auch überregionale Medien interessierten sich für den Vortrag im Karl-Leisner-Haus. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Essen. „Deutschland braucht dringend eine Arbeitskontroll-Behörde“. Das hat Prälat Peter Kossen in Essen gefordert. Der prominente Kritiker der Fleischbranche zog am Mittwochabend ein vernichtendes Fazit. An den seit Jahren bestehenden Missständen rund um die Schlachthöfe im Oldenburger Münsterland und in Westfalen habe sich nichts geändert. „Die Menschen werden weiter wie Dreck behandelt.“ Er erzähle doch immer das Gleiche - Peter Kossen kennt diesen Vorwurf. Der Skandal sei aber gerade, dass es nichts Neues gebe. Ohne Druck werde sich daran auch nichts ändern. Kossen war auf Einladung des katholischen Bildungswerks ins Karl-Leisner-Haus gekommen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 25. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

