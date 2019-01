Diebstahl von Parfum kommt teuer zu stehen

Symbolfoto: Bänsch

Essen/Cloppenburg (ma). Das war ein teures Parfum. Es kostete am Ende 4500 Euro. Zu dieser Geldstrafe hat das Cloppenburger Amtsgericht am Mittwoch einen 41-Jährigen aus Essen verurteilt. Mit auf der Anklagebank saßen die Ehefrau und die Schwester des Angeklagten. Weil der 41-Jährige die gesamte Schuld aber auf sich nahm, wurden die Frauen freigesprochen. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 24. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

