Rettungskräfte haben nur 15 Minuten

Mit Blaulicht in den Einsatz: Wenn ein Krankenwagen angefordert wird, ist Eile geboten.Symbolfoto: dpa

Von Georg Meyer



Essen. Vergangenen Freitag in Essens Ortsmitte: Ein Mann liegt verletzt auf dem Bürgersteig. Mehrere Menschen stehen um ihn herum, einer wählt den Notruf. Es ist 16.53 Uhr. Genau eine Viertelstunde später trifft der Krankenwagen ein. Eigentlich ein normaler Vorgang, doch den Umstehenden geht es offenbar zu langsam. Während der Rettungsdienst noch unterwegs ist, klingelt es erneut bei der Großleitstelle.



„Der Anrufer wollte wissen, wann der Wagen endlich käme", berichtet Frank Beumker, Pressesprecher des Landkreises. Beumker kann die Ungeduld zwar verstehen. „Wenn man auf etwas wartet, kommt einem die Zeit in der Regel länger vor." Den Vorwurf, der Rettungsdienst im Landkreis funktioniere zu langsam, lässt der Sprecher aber nicht gelten.