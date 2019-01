Gemeinde schafft Ruine aus dem Weg

Schandfleck beseitigt: Seit dem Wochenende steht die Brandruine an der Lange Straße nicht mehr. Foto: Hans Robbers

Von Georg Meyer



Essen. Die vor fast vier Jahren ausgebrannte Leiharbeiterunterkunft an der Lange Straße in Essen ist am vergangenen Samstag abgerissen worden. Das Gelände wurde freigeräumt und soll zunächst als Parkplatz und Abstellfläche dienen.



Das teilte Matthias Meyer, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, auf Nachfrage mit. Demnach übernimmt die Gemeinde die Abrisskosten, der Eigentümer überlässt ihr dafür das Grundstück während der Sanierung der Lange Straße. Ob er Pläne für eine Folgenutzung hat, konnte Meyer am Dienstag nicht sagen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 23. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.