Handtasche aus Einkaufswagen gestohlen

Symbolfoto: dpa

Essen (her). Zu einem Handtaschendiebstahl ist es am Donnerstag im Eingangsbereich eines Supermarktes an der Lange Straße in Essen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hat sich der Vorfall gegen 18.45 Uhr ereignet.



Eine 73-jährige Frau wollte gerade ihren Einkaufswagen zurückstellen, als ein bislang unbekannter Täter die Handtasche aus dem Wagen griff und flüchtete. Anschließend lief er mit einem weiteren Mann in den hinteren Bereich des Supermarktgeländes, wo sich die Spur dann verlor.



Der Haupttäter wird auf ca. 15 Jahre geschätzt, er ist nach Zeugenaussagen zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß und schlank. Er soll eine schwarze Jacke mit einer Kapuze auf dem Kopf getragen haben. Zur zweiten Person liegt keine Beschreibung vor.



Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Essen unter Tel. 05434-3955 entgegen.