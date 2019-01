BV Essen kürt Trio zu Sportlern des Jahres

Ausgezeichnet: Die B-Jugend der SG Essen-Bevern-Bunnen ist die „Mannschaft des Jahres 2018“, Anna Engelberg (Sechste von links, obere Reihe) Sportlerin des Jahres und Aleks Krstic (Dritter von links, untere Reihe) Sportler des Jahres. Es gratulierte unter anderem Bürgermeister Kreßmann (links) und BVE-Vorsitzender Kolker (rechts). Foto:spe

Von Clemens Sperveslage



Essen. Mit der „blau-weißen Nacht" eröffnete der BV Essen die Ballsaison 2019 in Essen. Anna Engelberg, Aleks Krstic und die B-Jugend-Fußballer wurden dabei besonders ausgezeichnet. Der von der ersten und zweiten Herrenmannschaft festlich geschmückte Saal und die über 300 Gäste boten den passenden Rahmen für Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder.