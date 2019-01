Verstärkung für Dorfhelferinnen-Station

Team will mit zwei weiteren Kräften der gestiegenen Nachfrage begegnen

Mit Herz und Hand vor Ort: Gertrud Taphorn (rechts des Plakats), ihre Stellvertreterin Renate Leiber (Dritte von rechts),die neue Kuratoriumsvorsitzende Brigitte Stratmann-Grandke (rechts neben Tap­horn) und Claudia Kemlage (links des Plakats). Zu Gast war die Geschäftsführerin des DHW, Renate Kräft (Vierte von rechts). Foto: Alexandra Lüders

Von Alexandra Lüders



Badbergen/Essen. In verschiedensten familiären Notsituationen engagieren sich auch viele Dorfhelferinnen aus dem Oldenburger Münsterland in der Dorfhelferinnen-Station Badbergen-Bramsche - und das mit zunehmendem Erfolg und großer Nachfrage. So lautete das positive Resumé der Jahreshauptversammlung dieser Dorfhelferinnen-Station. Als neue Kuratoriumsvorsitzende fungiert Brigitte Stratmann-Grandke, während Claudia Kemlage ihre Vertretung übernimmt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 3. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.