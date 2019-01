Thobe darf jetzt erstmal abschalten

Fernsehtechniker gab Betrieb zum Jahresende auf

Fernsehtechnik museal: Hans Thobe bewahrt einige alte Apparate bei sich auf. Alle sind noch funktionsfähig. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Essen. Als Hans Thobe seine Ausbildung begann, galt das Fernsehen noch als Lagerfeuer der Nation. Das ganze Land ließ sich von Showmastern wie Peter Frankenfeld und Rudi Carrell durch den Samstagabend führen oder beömmelte sich über die politisch unkorrekten Sprüche von „Ekel Alfred“ Tetzlaff. „Bei drei Programmen war das auch kein Wunder“, sagt Thobe. Was die Sender ausstrahlten, interessierte den Radio- und Fernsehtechniker allerdings weniger. Er verbrachte die meiste Zeit ohnehin hinter der Mattscheibe. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.