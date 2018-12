„Es ist einfach, ein Leben zu retten“

Essenerin engagiert sich bei der DKMS

Einsatz an der Uni: In Münster leitete Franziska Alberding die Typisierung. 140 Studenten machten mit. Copyright: Alberding

Von Georg Meyer



Essen. „Es ist so einfach, ein Leben zu retten“, sagt Franziska Alberding. Sie selbst hat es schon getan, aber viel Aufhebens will sie darum nicht machen. Sie sei wahrlich keine Heldin, betont die 23-Jährige. Dafür etwas ungleich wertvolleres: Franziska ist Stammzellenspenderin. 2015 hatte sich die Essenerin bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) registrieren lassen. Nur drei Monate später rief die Organisation sie an, um ihr mitzuteilen, dass ihre Stammzellen benötigt werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 27. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Essen:

26.12.2018 | Hase-Wasseracht hält Beiträge stabil