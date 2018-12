Essen gibt „verlorenen Seelen“ eine Chance

Alkoholabhängige erhalten umfassende Betreuung

Mit ruhiger Hand: Die Alkoholkranken finden in Essen eine bedürfnisgerechte Beschäftigung. In der Kreativwerkstatt bestimmen sie das Tempo. Die Einrichtung nimmt aber auch Aufträge von Firmen entgegen. Foto: Meyer

Von georg meyer



Essen. Die Sucht wächst Glas für Glas. „Das kann Jahre dauern, aber irgendwann zählt nur noch der Griff zur Flasche", sagt Dirk Rohde. Der Diplom-Pädagoge leitet eine der landesweit größten Langzeiteinrichtungen für Alkoholabhängige. In Essen landen die härtesten Fälle. Rohde nennt sie die „verlorenen Seelen." Wer einen der 57 stationären Heimplätze ergattert, hat mehr als genug hinter sich.