Holcim kauft Betonwerk Greten in Essen

Übernahme besiegelt: Thomas Arnhold (Geschäftsführer Greten), Stefan Gramberg (Leiter Betonfertigteile Holcim Deutschland/Vetra), Annette Greten, Alfons Greten (beide Geschäftsführer Greten), Markus Rentsch (Geschäftsführer Vetra), Thorsten Hahn (Vorsitzender der Geschäftsführung Holcim Deutschland). Foto: Holcim Deutschland



Essen (mt). Der Baustoffproduzent Holcim übernimmt zum 1. Januar den Betrieb der Betonfertigteilwerke sowie des Transportbetonwerkes der Essener Firma Greten. Am Donnerstag wurden die Mitarbeiter in einer Versammlung über die Veränderung informiert. Die Zustimmung des Kartellamtes sei bereits erfolgt, heißt es in einer Mitteilung der Holcim-Deutschland-Gruppe. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 22. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.