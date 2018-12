Chöre bieten Ruhe und viel Besinnung

Gastgeber: Der Gospelchor Essen eröffnete das Adventssingen. Foto: Sperveslage

Von Clemens Sperveslage



Essen. Entlang des Hauptganges waren Windlichter aufgestellt, die Kerzen an den Weihnachtsbäumen auf dem Hochaltar und auf dem Adventskranz brannten und tauchten die Katholische St. Bartholomäus-Pfarrkirche in ein stimmungsvolles Licht. Vom Stress und der Hektik des Alltags entspannen und etwas Ruhe und Besinnung finden, das wollten die vielen Besucher, die zum Adventssingen der Essener Chöre in gekommen waren. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 17. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.