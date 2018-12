Junge Essenerin ist Young Riders Champion

Qualifiziert für das CHIO: Kristin Biermann aus Essen sicherte sich in Aachen den Titel „Young Rider Champion 2018“. ©Sprehe

Benstrup/Essen (mt). Kristin Biermann vom Reit- und Fahrverein Essen hat sich in Aaachen den Titel „Young Rider Champion 2018“ gesichert. Damit hat sich die 21-jährige Dressurreiterin in ihrem letzten Jahr bei den jungen Reitern für einen Start im nächsten Jahr beim CHIO in Aachen qualifiziert. Biermann war mit ihrem Erfolgspferd Zwetcher bei den Internationalen Dressage Youngstars 2018 gestartet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 13. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.