„Krippe Bereicherung für den Ort“

Einweihungsgeschenk: Die Kinder des Hemmelter Kindergartens hatten für die Krippe ein fröhliches Bild gemalt und zudem ihren Fingerabdruck darauf verewigt. Foto: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr



Hemmelte. „Wichtig ist es mir, dass Sie dem Haus Ihren Stempel aufdrücken“, wünschte sich Pfarrer Günter Mleziva von den Erzieherinnen der Kinderkrippe des Herz-Jesu-Kindergartens in Hemmelte. In einer schlichten Einsegnungsfeier mit vielen Gästen aus Kirche, Politik, Elternschaft und Öffentlichkeit wurde nun die Einrichtung, die das Angebot der Kindertagesstätte in Hemmelte komplettiert, offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Kita-Leiterin Ingrid Bührmann-Meinel betonte, die Kinder sollten sich in der neuen Einrichtung wohlfühlen und gerne kommen. Acht Kinder besuchen bereits die Krippe. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.