Schulbus-Unfall: 16 Kinder leicht verletzt

Symbolfoto: dpa

Essen (mab). Bei einem Unfall in Essen sind am Donnerstagmorgen 16 Kinder im Alter zwischen 6 und 12 Jahren leicht verletzt worden. Sie waren mit dem Bus in Richtung Schule unterwegs. Wie die Polizei am Vormittag mitteilte, passierte der Unfall gegen 7.40 Uhr auf der Taubenstraße.



Ein 27-jähriger Autofahrer wollte auf den Calhorner Kirchweg abbiegen und nahm dabei dem Schulbus die Vorfahrt. Der 64-jährige Fahrer des Fahrers versuchte noch zu bremsen, er konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Er und die übrigen Schüler in dem Bus blieben unverletzt. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf 5000 Euro.