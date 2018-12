Überfall: Angestellte mit Plastikwaffe bedroht

Symbolfoto: dpa

Essen (her). Mit einer Plastikwaffe wollten drei bislang Unbekannte am Montag Geld bei einem Dienstleistungsunternehmen in Essen erbeuten. Wie die Polizei mitteilt, kamen die Täter gegen 16.40 Uhr in das Gebäude an der Lange Straße. Mit der Attrappe in der Hand forderten sie Geld aus der Kasse.



Die beiden Angestellten, eine 28- und eine 29-Jährige, beide aus Badbergen, erkannten jedoch sofort, dass es sich um eine Spielzeugwaffe handelt. Daraufhin flüchteten die Unbekannten zu Fuß in Richtung August-Meyer-Straße. Niemand kam zu Schaden.



Die beiden Unbekannten sollen etwa 175 cm groß sein. Einer soll von normaler, der andere von kräftiger Statur sein. Außerdem sollen beide Handschuhe getragen haben. Eine Maske soll das Gesicht eines "alten Mannes" dargestellt haben. Ein dritter Unbekannter, ebenfalls maskiert, soll sich zur Tatzeit vor dem Geschäft aufgehalten haben. Hinweise nehmen die Polizei Essen (Tel. 05434/3955) oder die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.