Publikum lässt das BLO nicht von der Bühne

Stimmungsvoll: Das Blasorchester Essen, hier mit Martin Hagemann am Dirigentenstab, spielte im Quakenbrücker Artland-Gynmnasium Arrangements deutscher und amerikanischer Weihnachtsmusik. Foto: Tobias Eckholt

Von Tobias Eckholt



Quakenbrück/Essen. In der adventlich geschmückten Aula des Quakenbrücker Artland-Gymnasiums hat das Blasorchester Essen am Wochenende mit seinem „Swing-Christmas“-Programm 350 Gäste begeistert. In zwei Konzerthälften bot das BLO unter der Leitung von Ulrich Niemann und Martin Hagemann Arrangements bekannter deutscher Weihnachtslieder sowie amerikanischer Weihnachtsmusik im Swing- und Popgewand. Den ausführlichen Konzertbericht lesen Sie in der Ausgabe am 5. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.