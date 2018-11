Polizei findet zerlegten Roller und Drogen

Symbolfoto: dpa

Von Matthias Bänsch



Essen. Ein gestohlener Roller hat die Ermittler der Cloppenburger Polizei auf die Spur eines mutmaßlichen Drogendealers gebracht. Verdächtigt wird ein 25-Jähriger aus Essen, der vorläufig festgenommen wurde. Am Donnerstag wurde der Polizei ein gestohlener Motorroller gemeldet. Diese wurde am Tag zuvor wegen einer Panne in Brookstreek an der Eichenallee abgestellt. Am nächsten Morgen war der Roller verschwunden.



Erste Ermittlungen führten die Polizisten zu einem Wohnhaus an der Straße „An der Bahn“. Die Polizei vermutete, dass dort der Roller versteckt wurde. Auf Anordnung des Amtsgerichtes Oldenburg wurde das Haus am Donnerstagabend durchsucht. Und tatsächlich: Die Polizisten entdeckten den Roller – allerdings nicht in einem Stück. Denn der Rolle wurde bereits komplett in seine Einzelteile zerlegt. Unter Verdacht stehen nun ein 25- und ein 26-Jähriger aus Essen.



In der Wohnung des jüngeren der beiden fand die Polizei aber noch etwas anderes: Er hatte dort offenbar 1,2 Kilo Marihuana gelagert. Weitere Beweismittel legen den Verdacht nahe, dass er mit den Drogen einen Handel betreibt. Beschlagnahmt wurde außerdem eine Schreckschusswaffe. Wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln unter Verwendung von Waffen wurde der Verdächtige vorläufig festgenommen und zur Polizei nach Cloppenburg gebracht. Nach Prüfung der Staatsanwaltschaft Oldenburg bestanden jedoch keine Haftgründe, weshalb der Verdächtige wieder auf freiem Fuß ist.