Beamte haben Rocker im Blick

Durchsucht: Über dem Clubhaus hängt noch das Wappen eines Vorgängerclubs. Foto: gy

Hemmelte (gy). Thema Rockerkriminalität: Die Polizei in Cloppenburg hat bestätigt, dass die berüchtigten „Bandidos" ein sogenanntes „Chapter" in Hemmelte gegründet haben. Es habe von Anfang an einen Kontakt durch einen szenekundigen Beamten gegeben, teilte Polizeisprecher Hendrik Ebmeyer auf Nachfrage mit. „Eine Aufgabe der Polizei ist es, diese Gruppierungen im Blick zu behalten und durch Beobachtung Erkenntnisse zu sammeln". Rund um das Clubhaus in einem ehemaligen Firmengebäude seien bislang keine Auffälligkeiten oder eine Häufung von Straftaten festgestellt worden.