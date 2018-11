Ehestreit löst Polizeieinsatz aus

Symbolfoto: dpa

Essen (mab). Ein Ehestreit hat am Donnerstagmorgen für einen größeren Polizeieinsatz in Essen gesorgt. Streifenwagen aus Löningen und Cloppenburg sind zur Unterstützung angefordert worden. Wie die Polizei am Donnerstagvormittag bestätigte, ging am Morgen ein Notruf bei der Polizei ein. Demnach soll ein 44-Jähriger in einen heftigen Streit mit seiner Frau geraten sein. Dabei soll er ihr gedroht haben, sie zu verletzen.



Die alarmierten Polizisten entdeckten den Ehemann auf einer Straße in Essen. Er wurde vorläufig festgenommen. Er sei dabei nicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Essener wurde zur Cloppenburger Polizeidienststelle gebracht. Die Beamten suchten außerdem die bedrohte Ehefrau auf. Sie ist nach Polizeiangaben unverletzt. Der Auslöser des Streits ist nicht bekannt, die Polizei vermutet familiäre Hintergründe.