Frauen-Power bestimmt den Sportlerball

Erfolgreich: „Mannschaft des Jahres“ des SV Bevern ist das Damenteam, das von Jürgen Fischer und Michael Meerße trainiert wird. Foto: Clemens Sperveslage

Von Clemens Sperveslage



Bevern. Der in den Vereinsfarben Gelb und Schwarz geschmückte Saal Sieverding bildete den passenden Rahmen für den Sportlerball des SV Bevern und für die Ehrungen, bei denen in diesem Jahr „Frauen-Power“ im Mittelpunkt stand. Unter dem Beifall der Ballbesucher wurde zunächst das B-Mädchenteam der SG Essen-Bevern-Bunnen als „Mannschaft des Jahres“ gekürt. Die Mannschaft sicherte sich die Meisterschaft in der ersten Kreisklasse in der Rückrunde mit einem Torverhältnis von 30:8. Trainiert wird das Team von Sascha Schelosky und Dirk Nipper.



Als weitere „Mannschaft des Jahres" wurde die Damenmannschaft mit tosendem Beifall begrüßt. Das Team als SG Essen-Bevern belegte in der Kreisliga in der Saison 2017/18 den zweiten Platz.