Ausschuss gibt grünes Licht für Schulbau

Vor dem Um- und Ausbau: Die Grundschule Essen soll zukunftsfähig gemacht werden. Foto: spe

Von Georg Meyer



Essen. Der Schulausschuss hat am Montagabend den Ausbau der Grundschule Essen auf den Weg gebracht. Vorgesehen ist der Umbau des Altgebäudes und der Bau eines neuen „Lernhauses“. Das aufwändige Projekt soll rund acht Millionen Euro kosten und im nächsten Jahr beginnen.



Die Ausschussmitglieder gaben dem Vorhaben einstimmig ihren Segen. Zuvor hatte Architekt Michael Schröder die Planungen erläutert. Er möchte zunächst den Neubau errichten. Im sogenannten „Lernhaus“ sollen unter anderem die Klassenzimmer untergebracht werden. Das Besondere: Die einzelnen Jahrgänge erhalten jeweils eine „offene Mitte“, also einen freien Raum, in dem sich die Schüler treffen und austauschen können. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 14. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.