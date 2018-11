„Wir waren nur klein, aber wehrhaft“

SPD zog vor 70 Jahren erstmals in den Essener Gemeinderat ein

Prominenz vor Ort: Franz Schneiders (rechts) begrüßte unter anderem den späteren Bremer Bürgermeister Henning Scherf (2. von rechts). Scherf wurde vergangene Woche 80 Jahre alt. Foto: SPD

Von Georg Meyer



Essen. Der Blick zurück dürfte eingefleischte Sozialdemokraten mit Wehmut erfüllen. Der 28. November 1948 etwa war ein guter Tag für Deutschlands älteste Partei. Bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen holte sie 39,6 Prozent der Stimmen. Auch im „erzkatholischen" Essen zog die SPD mit immerhin drei Sitzen in den Gemeinderat ein. Die „Sozis" waren gekommen, um zu bleiben. 70 Jahre ist das jetzt her. Grund genug für die Ortspartei, ihre Geschichte aufschreiben zu lassen.