Polizei durchsucht Club-Haus in Hemmelte

Doppelter Boden: In diesem Pferdetransporter fanden die Ermittler das Drogenversteck. Foto: Zoll

Dinklage/Hemmelte (mni). Rauschgiftfahnder haben am Freitagabend in der Nähe von Dinklage zwei mutmaßliche Drogenimporteure festgenommen, die Marihuana im Verkaufswert von mehreren hunderttausend Euro in einem Lkw versteckt haben sollen. Anschließend gab es mehrere Hausdurchsuchungen – unter anderem auch in Hemmelte.



Wie das Zollfahndungsamt Hannover, die Polizeidirektion Osnabrück und die Staatsanwaltschaft Osnabrück gestern gemeinsam mitteilten, waren die beiden 65- und 46-jährigen Männer mit dem Pferdetransporter von einer Reise nach Spanien zurückgekehrt. Statt Pferden fanden die Ermittler im umgebauten Boden des Fahrzeugs 100 Kilogramm Marihuana vor. Die Ermittler durchsuchten daraufhin drei Wohnungen, eine Fahrzeughalle und das Clubhaus eines Motorradclubs in Hemmelte.