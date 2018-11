Lärm hält sich in Grenzen

Essen: Keine Maßnahmen zur Reduzierung notwendig

Ortsmitte in Bevern: Der Durchgangsverkehr sorgt für Lärm. Foto: gy

Von Georg Meyer



Essen. In der Gemeinde Essen ist - zumindest rechnerisch - niemand durch zuviel Lärm belastet. Das stellt der aktuelle Lärmaktionsplan fest, dem der Planungsausschuss am Montagabend zustimmte. Konkrete Lärmschutzmaßnahmen sieht der Plan deshalb auch nicht vor. Die Kartierung war notwendig geworden, weil jede Kommune zur Aufstellung eines Lärmaktionsplans verpflichtet ist. Untersucht werden aber nur Hauptverkehrsstraßen, die täglich von mehr als 7400 Fahrzeugen passiert werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 7. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.