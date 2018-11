Musikalisch durch ein Frauenleben

„Verliebt - verlobt - verheiratet - verschätzt“: Konzert mit der Gruppe „Tonart“ aus Emstek

Eindrucksvoll: Für ein begeisterndes Konzert sorgte der Chor „Tonart“ aus Emstek im Saal des „Hotels Zum Rathaus“ in Essen. Foto: spe

Von Clemens Sperveslage



Essen. Einen Abend mit „Gesang von Frauen für Frauen“ erlebten jetzt die Mitglieder des kfd-Frauenkreises und die Essener Landfrauen. Dazu hatte sich die Gruppe „Tonart“ aus Emstek ein Programm ausgedacht unter dem Motto: „Verliebt – verlobt – verheiratet – verschätzt!“ „Wir werden euch musikalisch durch diese wichtigen Phasen eines Frauenlebens führen“, hieß es in der Anmoderation. Dazu passten Songs wie „Love ist all around me“, „Shoop Shoop Song“, „Why do fools fall in love“ oder „Perfect“ von Ed Sheeran. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 3. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.