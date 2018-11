Freundschaft soll wieder stärker lodern

Empfang im Rathaus: 50 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Essen/Oldenburg und Essen/Belgien

Ein Zeichen der Freundschaft: Die Bürgermeister Gaston Van Tichelt (links) und Heiner Kreßmann enthüllten in Essen/Belgien eine mit einem Tuch in den deutsch-belgisch Nationalfarben verzierte Silberlinde. Foto: Lisa Altmann

Von Lisa Altmann und Friedrich Hillen

Essen. Der Anfang einer jetzt 50 Jahre andauernden Freundschaft war rein zufällig. Herman Suykerbuyk, Ehrenbürgermeister der flämischen Gemeinde Essen, war mit seiner Familie auf dem Weg in den Urlaub in der Lüneburger Heide. Auf der Hinfahrt entdeckte er ein Hinweisschild „Essen/Oldenburg". Dies war der Anfang der Verbundenheit der beiden Kommunen. Der aktuelle Bürgermeister Gaston Van Tichelt bezeichnete dies als „Verbroedering", als er eine Südoldenburger Delegation mit Bürgermeister Heiner Kreßmann an der Spitze jetzt in Essen/Belgien empfing.