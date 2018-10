Politiker möchten wissen, was Jugendliche wollen

Foto: Meyer

Essen (gy). Die eine Hälfte der Jugendlichen auf dem Land ist mit dem, was ihnen ihr Wohnort bietet zufrieden - die andere nicht. Das hat der Vechtaer Erziehungswissenschaftler Detlef Lindau-Bank am Montag im Jugendausschuss berichtet. Zu welcher Seite die jungen Leute in Essen tendieren, soll er demnächst herausfinden. Der Ausschuss sprach sich für die Erstellung eines kommunalen Jugendberichtes aus. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 1. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.