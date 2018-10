„Einzelkämpfer werden immer seltener“

An einem Tisch: Die Schüler der Oberschule übten sich in der Projektarbeit. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Essen. Dr. Google hilft immer. Die Internetsuchmaschine weiß so ziemlich alles und hat bei Essens Achtklässlern längst das Lexikon ersetzt. Doch ob das, was der Algorithmus ausspuckt, auch wirklich nützlich ist, müssen sie schon noch selbst herausfinden. Was ist wichtig, was nicht? Diese Frage wurde während des Methodentages in der Oberschule immer wieder gestellt. Methoden, Fähigkeiten, Kompetenzen: Darum dreht sich die Schulwelt heute. Und nicht nur die. „Das Berufsleben wandelt sich", weiß die Didaktische Leiterin, Monika Fortmann-David. „Die Einzelkämpfer werden seltener. Heute wird in Unternehmen meist gemeinsam an Projekten gearbeitet."