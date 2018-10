Lastwagen kracht gegen Hausmauer

Symbolfoto: dpa

Essen (mab). Bei einem Unfall mit einem Lastwagen in Essen ist am Freitag zum Glück niemand verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, passierte der Unfall bereits am Freitagmittag. Gegen 14.30 Uhr wollte ein 34-Jähriger aus Quakenbrück mit seinem Lastwagen eine Fahrzeugschlange auf der Beverner Straße überholen. Als ihm plötzlich Autos entgegenkamen, legte er eine Vollbremsung ein. Der Lastwagen geriet dadurch nach links von der Straße, fuhr über ein Grundstück und gegen eine Hausmauer. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf 11.000 Euro.