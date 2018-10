Dorfläden sind mehr als nur Versorger

Genossenschaftlich organisiert: Clemens Mehmann (rechts) erläutert das Konzept des Dorfladens in Grafeld. Foto: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr



Hasetal/Hemmelte. Manchmal ist es absehbar, wann der letzte Laden im Dorf schließt, manchmal geht es aber ganz schnell – und die Tür des einzigen Nahversorgers im Ort schließt die Türen. „Die Bewohner verlieren die Möglichkeit, sich fußläufig mit dem Nötigsten zu versorgen, und der Ort verliert sein wirtschaftliches und oft auch soziales Zentrum“, erläuterte Annette Morthorst. Auf einer Bustour mit Interessierten aus Politik und Verwaltung, Bürgerinitiativen und Aktiven in der Dorfentwicklung stellte die Regionalmanagerin des Zweckverbandes Hasetal zusammen mit der ILE (integrierte ländliche Entwicklung) Region Osnabrücker Land vier ganz unterschiedliche Angebotsformen zur Nahversorgung vor. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 22. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

