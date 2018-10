Männer reißen 65-Jähriger Tasche aus der Hand

Symbolfoto: dpa

Essen (mab). Eine 65-Jährige ist am Samstagmittag auf offener Straße bestohlen worden. Als sie gegen 12.30 Uhr ihren Wochenend-Einkauf auf einem Parkplatz an der Cloppenburger Straße ins Auto laden wollte, haben sich ihr laut Mitteilung der Polizei zwei junge Männer genähert. Plötzlich rissen sie ihr die Beuteltasche aus der Hand und flüchteten auf ihren Fahrrädern. In der Tasche befanden sich zwei Geldbörsen, die später an der Bunner Straße gefunden wurden. Offensichtlich haben die Täter das Bargeld in Höhe von 300 Euro entnommen und die Geldbörsen dann weggeworfen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Die beiden Männer sollen etwa 20 Jahre alt, schlank und etwa 1,70 Meter groß sein. Beide trugen eine dunkle Jeans und hatten sich die Kapuzen ihrer Pullover über den Kopf gezogen. Sie waren mit älteren Herrenfahrrädern unterwegs. Hinweise nimmt die Polizei unter 05434/3955 entgegen.