Schüler brüten über Problem mit Fontane

Tolle Knolle: Bei Wernsing in Addrup schauten die Gymnasiasten in die Lebensmittelproduktion hinein. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Addrup. Sie heißt Fontane und ist zurzeit das knubbelige Sorgenkind der Firma Wernsing. Weil die Industriekartoffel in diesem Jahr nämlich besonders viel Stärke eingelagert hat, macht ihre Verarbeitung jetzt Probleme. „Die blanchierten Kartoffeln lassen sich nicht so gut wie sonst verpacken, so dass es zu Fehlgewichten kommt“, erklärte Abteilungsleiter Stefan Schunert in dieser Woche Schülern der BBS am Museumsdorf. Ach ja - und das sie eine Lösung dafür finden sollen.



Echte Arbeitsprozesse erleben können Schüler des Beruflichen Gymnasiums nur selten. Für die 21 angehenden Ökotrophologen war der Besuch in Addrup deshalb eine gute Gelegenheit, ihr theoretisches Wissen in der Praxis zu erproben.