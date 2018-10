Schlaflose Nächte münden in Ugandahilfe

Bernd Rickermann (Foto: Sperveslage)

Von Clemens Sperveslage



Essen. Jährlich werden rund 1200 Milliarden Euro für Rüstung und Vernichtungswaffen ausgegeben. Alle zehn Sekunden stirbt auf der Welt ein Kind an Mangelernährung. Einer, der das so nicht hinnehmen will, ist Bernd Rickermann aus Ahmsen.



Gemeinsam mit Ludwig Wilkens engagiert er sich für die Ärmsten der Armen in Uganda, denen Bernd Rickermann schon seit seiner Jugendzeit helfen wollte. 2009 bereiste er für eine Dokumentation das afrikanische Land, das zu den ärmsten der Welt zählt. „Das dortige Elend ist unvorstellbar und hat mich viele schlaflose Nächte gekostet“, berichtet der Ruheständler. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 18. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.