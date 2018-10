Männer singen für die Hemmelter Models

Tolles Outfit und kräftiger Gesang: Die „Hemmelter Modenschau“ zählte zu den Highlights im Kirmesprogramm. Foto: Haupt

Von Heinz Haupt



Hemmelte. Strahlender Sonnenschein, Oktoberfeststimmung und Kirmesatmosphäre prägten an zwei Tagen das Bild im Hemmelter Ortskern. Ein attraktives Programm, das der Heimatverein vorbereitet hatte, lockte viele Besucher aus dem Ort und dessen Umgebung auf den Festplatz, wo alle Altersgruppen feierten. Unter den Gästen befanden sich auch zahlreiche ehemalige Hemmelter, die einen Besuch in ihrem Heimatort nutzten, um sich hier mit Angehörigen, Freunden oder Bekannten zu treffen. Dazu bot sich in einem geräumigen Zelt und auf dem Schulplatz eine gute Gelegenheit. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 16. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.