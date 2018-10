„Ich hatte immer das Gefühl, da ist mehr“

Neue Vikarin in Essen fühlte sich schon früh zum Glauben hingezogen

Neues Gesicht in Essen: Femke Isermann hat ihr Vikariat angetreten. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Essen. Eine Portion Gottvertrauen braucht Femke Isermann in diesen Tagen. Auf der Treppe zu ihrer kleinen Neubauwohnung darf sie sich keinen Fehltritt leisten - es fehlt ein Geländer. Und dann erlebte sie in ihrer ersten Nacht auch noch ein echtes Erdbeben. „Alles hat gewackelt", berichtet die junge Vikarin. Ihre Zeit in Essen verspricht also spannend zu werden. Zwei Jahre lang wird Femke Isermann in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde arbeiten und sich zugleich auf ihr Zweites Theologisches Examen vorbereiten.