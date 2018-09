Pedelec-Fahrer tödlich verletzt

Foto: Vorwerk

Essen (mab). Nach einem schweren Unfall auf der Artlandstraße in Osteressen ist ein 81-Jähriger an seinen schweren Verletzungen in einem Krankenhaus verstorben. Wie die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mitteilte, passierte der Unfall bereits am Mittwochnachmittag. Der 81-Jährige aus Quakenbrück war mit seinem Pedelec auf dem Radweg in Richtung Quakenbrück unterwegs. Ein 72-Jähriger konnte mit seinem Auto nicht mehr rechtzeitig reagieren, als der 81-Jährige offenbar plötzlich die Artlandstraße überquerte und es kam zum Zusammenstoß.



Der 81-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus geflogen. Dort erlag er seinen Verletzungen.





