Jubilar rechnet lieber in Jahrhunderten

Kennt sich aus: Clemens Bröring zeigt auf ein Familienfoto aus dem frühen 20. Jahrhundert. Darauf sind sein Großvater und sein Vater zu sehen. Foto: Georg Meyer

Von Georg Meyer



Essen/Quakenbrück. Clemens Bröring öffnet selbst. Akurat steht er da, in Anzug und Krawatte. „Ich habe mich extra fein gemacht“, sagt der Essener und lächelt verschmitzt. Heute feiert er seinen 90. Geburtstag. Im Kopf, das wird schnell klar, ist er aber deutlich jünger.



Ohnehin rechnet Bröring am liebsten in Jahrhunderten. Was sind da schon 90 Jahre! In seinem Haus hängen zahlreiche Ahnentafeln an den Wänden. Natürlich ist auch die seiner eigenen Familie darunter. Für viele Essener war der Heimatforscher so etwas wie der Sherlock Holmes ihrer eigenen Geschichte. Er ging für sie auf Spurensuche, durchstöberte Archive und Taufregister und baute so einen Stammbaum nach dem anderen zusammen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 27. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

