Bravorufe für erste Frau im Parlament

Die erste Frau im Parlament: Maria Brand aus Essen – hier mit ihrem Mann Joseph – zog im November 1919 als erste Frau in den Oldenburgischen Landtag ein. Foto: privat/aus dem Buch „Starke Frauen“ (2010)

Von Andreas Kathe



Essen. Landtagspräsident Ernst Ortgies Tantzen meinte es sicherlich gut, als er am 12. Dezember 1919 im Oldenburgischen Landtag verkündete: „Die Oldenburgische Landesvertretung erlebt heute einen historischen Tag. Zum ersten Male haben wir die Ehre, eine Dame unter uns als Abgeordnete zu begrüßen. Frau Brand ist in den Landtag eingetreten. Ich heiße Frau Brand willkommen mit dem Wunsche, daß ihr Wirken im Landtag ihr volle Befriedigung gewähren möge!“



Bravorufe begleiteten diese Begrüßung. Doch die damals 42-jährige Hausfrau und Mutter Maria Brand aus Essen/Oldenburg mag sich schon gedacht haben, dass es bei der politischen Arbeit in der Landeshauptstadt nicht in erster Linie um die Erfüllung ihrer eigenen Wünsche, sondern um die engagierte Vertretung der Interessen vieler Zentrumswähler ging, die sie gewählt hatten.